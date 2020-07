Boom delle biciclette a Tokyo, dove quasi una persona su quattro ha iniziato a usare la bicicletta per evitare eccessivi assembramenti sui trasporti pubblici e il rischio di contagi da coronavirus.

Lo rivela una ricerca online condotta in giugno dal gruppo assicurativo Au Insurance, svelando che il 23% degli impiegati nella capitale nipponica utilizzano la bici almeno una volta a settimana al posto dei servizi pubblici, e il numero è destinato ad aumentare ulteriormente.

I treni e gli autobus, precisa la ricerca, sono infatti considerati a rischio dalle linee guida del governo per via degli spazi confinati, l’estremo affollamento e il contatto vicino tra individui, fattori giudicati pericolosi per la diffusione dell’agente patogeno.