Paura di nuovi focolai, Pechino annulla la maratona

Anche la maratona di Wuhan, la città dove il coronavirus è stato identificato per la prima volta alla fine del 2019, avrebbe dovuto svolgersi ieri con 26.000 partecipanti, ma è stata cancellata con un breve preavviso a causa delle preoccupazioni per la ripresa del coronavirus. Le autorità cinesi, che hanno optato per l’approccio ‘zero Covid’, stanno lottando per tenere le infezioni da virus tramite test di massa dei residenti e blocchi mirati, mentre l’epidemia ha finora toccato 11 province.