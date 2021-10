Paura in Australia per la sorte di Cleo Smith, una bambina di quattro anni, scomparsa sabato dal campeggio in cui si trovava con la famiglia. La piccola, riporta la BBC, era andata a dormire venerdì sera in una tenda del Quobba Blowholes camping con i suoi genitori ma la mattina dopo era sparita. La tenda era aperta e anche il sacco a pelo della piccola non c’era più.