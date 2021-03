Paura per la Pasqua dopo l’attacco kamikaze alla chiesa indonesiana

L’attacco-kamikaze di ieri mattina davanti alla cattedrale cattolica del Sacro Cuore di Gesù, sede dell’arcidiocesi di Makassar, città portuale e capitale della provincia del Sulawesi meridionale in Indonesia, ha ridestato non solo nell’arcipelago sud-est asiatico la paura per una nuova «Pasqua di sangue».

Intorno alle 10.30, proprio mentre da poco era terminata la messa della Domenica delle Palme, due attentatori suicidi, un uomo e una donna a bordo di una moto, si sono fatti esplodere nei pressi del cancello d’ingresso della chiesa, nel momento in cui le guardie addette alla sicurezza dell’edificio si stavano avvicinando per i controlli.

I due sono morti all’istante e hanno provocato il ferimento di almeno 20 persone, tra cui cinque agenti di sicurezza che avrebbero riportato gravi ustioni. E secondo quanto riferisce l’agenzia missionaria AsiaNews, gli attentatori sono legati a gruppi di radicali islamici nelle Filippine. Il capo della polizia indonesiana, generale Listyo Sigit Prabowo, ha confermato ieri sera che almeno uno dei due terroristi apparteneva al gruppo Jamaah Ansharut Daulah (Jad). «Il gruppo Jad - ha detto Prabowo - ha organizzato attentati con bombe a Jolo, nelle Filippine».

Il riferimento è all’attentato del 27 gennaio 2019, quando due bombe scoppiarono nella cattedrale di Nostra Signora del Monte Carmelo a Jolo (Sulu). Allora, l’amministrazione filippina aveva dichiarato che all’attentato aveva partecipato un membro indonesiano del gruppo, che è legato all’Isis. Lo Jad, che ha la base in Indonesia, è responsabile di diversi attacchi a chiese in Indonesia e nelle Filippine.

Ed ora, l’avvicinarsi dei riti della Settimana Santa e del Triduo pasquale, tradizionalmente molto partecipati dai fedeli, come già accaduto in anni recenti fa temere tra le comunità cristiane nuovi attentati terroristici, non solo in Indonesia o nelle Filippine, ma anche in altri Paesi come il Pakistan, lo Sri Lanka (dove è ancora vivo il ricordo della «Pasqua di sangue» del 2019, quando il 21 aprile l’ombra della Jihad si allungò sui 253 morti e i 500 feriti causati delle esplosioni che sventrarono tre chiese e tre resort di lusso nella capitale Colombo, in una micidiale sequenza perfettamente sincronizzata), o diversi Paesi africani, tra cui l’Egitto.

«Il calendario del terrore continua ad affiancarsi a quello liturgico», è l’amaro commento della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre dopo l’attacco alla cattedrale. «Ci auguriamo che le forze di polizia delle nazioni in cui sono attive queste formazioni estremiste islamiste rafforzino le misure di sicurezza per garantire ai fedeli una partecipazione serena alle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua», fa appello il direttore della sezione italiana Alessandro Monteduro.

Oltre alla preghiera del Papa, ieri all’Angelus, «per tutte le vittime della violenza», la condanna all’attentato è stato unanime. Anche da parte islamica, considerando il Consiglio indonesiano degli Ulama che ha denunciato l’esplosione come «un attacco contro l’umanità» che «non può essere tollerato perché contraddice i valori religiosi». La Commissione per gli Affari Ecumenici e Interreligiosi della Conferenza Episcopale dell’Indonesia, rivolgendosi «a tutti i cattolici e all’intera popolazione», fa invece appello alla calma invitando a evitare le provocazioni e la paura.

Ed è in particolare il Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) a chiedere al governo indonesiano che vengano potenziate le misure di sicurezza per proteggere le persone dagli attacchi estremistici. «Tutte le persone, ovunque nel mondo, dovrebbero essere in grado di andare in chiesa in sicurezza senza temere per la loro vita e per quella dei loro figli», afferma in una nota il segretario generale, reverendo Ioan Sauca.

