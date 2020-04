In Corea del Sud si scoprono 91 casi di pazienti ritenuti guariti dal coronavirus che risultano adesso nuovamente positivi. Lo riferiscono diversi media internazionali.

Anche agli esperti non è ancora del tutto chiaro se sia verosimile la possibilità per i pazienti di infettarsi più di una volta con la Covid-19 e se una volta guariti si sviluppi effettivamente un’immunità al virus.

Sta di fatto che per questi casi sudcoreani il direttore del centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jeong Eun-kyeong, ritiene più probabile che il virus possa essersi «riattivato» rispetto alla possibilità di nuove infezioni, ha spiegato in un punto stampa.