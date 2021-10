Il primo manuale che delinea le misure anti-COVID-19 per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è stato pubblicato oggi.

La guida, realizzata dagli organizzatori di Pechino 2022, dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Paralimpico Internazionale offre versioni separate per gli atleti e per i dirigenti delle squadre, oltre che per le altre parti interessate tra cui i membri della famiglia olimpica e paralimpica, i media e le emittenti, le federazioni internazionali e i funzionari tecnici.