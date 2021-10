La pandemia da COVID-19 «è la più grande sfida per le Olimpiadi invernali» di Pechino 2022. Parlando in conferenza stampa a 100 giorni dall’apertura, Zhang Jiandong, vicepresidente esecutivo del Comitato organizzatore, ha detto che le rigide regole cinesi «possono ridurre i rischi e l’impatto del virus», aggiungendo che coloro che sono «nella bolla dei Giochi» e che non rispettano le misure antiepidemiche dovranno affrontare «le relative conseguenze».