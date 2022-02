«La domanda chiave è quale ruolo hanno svolto gli Stati Uniti nelle attuali tensioni in Ucraina», ha chiesto la portavoce. «Qualcuno che getta benzina sul fuoco, mentre accusa gli altri, è immorale e irresponsabile», ha aggiunto.

Intanto l’ambasciatore cinese a Mosca, Zhang Hanhui, nel corso di un’intervista a Interfax ha sostenuto che i colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin tenuti a Pechino all’inizio di febbraio hanno dimostrato che «Cina e Russia continueranno a svolgere in modo decisivo il ruolo di garanti della pace e della tranquillità in tutto il mondo».

«Da sempre sanzioni contro la Russia: non risolveranno nulla»

«Le sanzioni non risolveranno nulla per quanto riguarda la Russia. È difficile immaginare che qualcuno a Washington conti che la Russia riveda il suo corso di politica estera sotto la minaccia di restrizioni»: lo ha scritto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sulla pagina Facebook dell’ambasciata russa. Lo riporta il «Guardian».

«Non ricordo un solo giorno in cui il nostro paese ha vissuto senza alcuna restrizione da parte del mondo occidentale - ha proseguito Antonov nel post -. Abbiamo imparato a lavorare in tali condizioni. E non solo a sopravvivere, ma a anche sviluppare il nostro Stato».