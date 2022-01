Pechino ha multato con avvertimento 7-Eleven, catena internazionale di piccoli negozi di alimentari e beni di prima necessità, colpevole di aver elencato sul suo sito web Taiwan come Paese, insieme a mappe imprecise sui confini di Xinjiang e Tibet.

Il governo municipale della capitale cinese ha comminato la sanzione di 50.000 yuan (7.842 dollari) per gli «errori», compreso «l’atto illecito della definizione della provincia di Taiwan come Paese indipendente». La misura, ha riferito Nikkei Asia, ha preso di mira anche il mancato uso dei nomi cinesi per alcune isole contese nel mar Cinese meridionale, tra cui le Senkaku nel controllo di Tokyo, ma rivendicate da Pechino con il nome di Diaoyu.