La Cina nega di aver mai chiesto alla Russia di ritardare l’invasione dell’Ucraina fino a dopo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, definendo la ricostruzione fatta dal New York Times «una fake news». Si tratta, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, di «una notizia completamente falsa. Sono commenti diversivi che spostano la colpa, sono assolutamente spregevoli».

Wang, nel briefing quotidiano, ha esortato «i responsabili della crisi ad agire concretamente per alleviare la situazione». All’inizio di febbraio, alti funzionari cinesi chiesero alla controparte russa di non invadere l’Ucraina prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino, in base a quanto appreso dal quotidiano Usa da funzionari dell’amministrazione Biden e da un europeo che ha citato un rapporto dell’intelligence occidentale.