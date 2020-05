Pechino sta preparando, con una nuova legge, un giro di vite nei confronti di Hong Kong. Una svolta che rischia di rendere ancora più incandescenti i già difficili rapporti tra Cina e USA. Sulla delicata vicenda abbiamo intervistato Andrea Pira, laureato in Lingue e civiltà orientali e buon conoscitore della Cina. Pira collabora con varie testate, tra cui il China desk di Milano Finanza.

L’Assemblea nazionale del popolo in corso a Pechino dovrebbe approvare la controversa legge per la sicurezza nazionale di Hong Kong. Un provvedimento liberticida condannato da diversi Paesi. Xi Jinping, già criticato all’estero per la cattiva gestione della COVID-19, non teme ritorsioni a livello internazionale?«Gli Stati Uniti hanno già annunciato possibili sanzioni contro la Cina. Di sicuro l’approvazione...