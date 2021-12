Per la prima volta un sondaggio sulle presidenziali francesi del prossimo aprile dà per sconfitto il presidente uscente, Emmanuel Macron.

Dopo aver battuto nelle primarie del partito della destra moderata gli altri candidati, e in particolare il favorito della vigilia Xavier Bertrand, la presidente della regione Ile-de-France è per la prima volta data come favorita per l’Eliseo. Diversi analisti avevano già osservato, dopo la scelta del congresso dei Républicains di sabato scorso, che per Macron si trattava della scelta meno gradita.