Lo ha reso noto oggi a Varsavia l’ufficio del Nunzio apostolico precisando che i due vescovi sono stati costretti a cambiare la residenza e ad abitare fuori dalle loro ex diocesi dove non possono neanche partecipare a cerimonie liturgiche né agli incontri con i fedeli. Devono anche versare dai propri fondi somme di denaro per la fondazione ecclesiale che offre l’assistenza alle vittime degli abusi sessuali del clero.