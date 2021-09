Pedofilo teneva un ragazzino nell’armadio, condannato

È stato condannato a 9 anni di reclusione in Germania un pedofilo accusato di abusi sessuali su un minore di 13 anni, di cui non si aveva più notizia da oltre due anni e ritrovato dalla polizia nell’armadio dell’abitazione del 46.enne, durante una perquisizione per sospetto possesso di materiale pedopornografico a Recklinghausen, in Germania. Il ragazzo era scomparso nel 2017 dalla casa-famiglia in cui viveva ed è stato ritrovato poco prima di Natale 2019 dalla polizia. Il giovane aveva conosciuto via chat il pedofilo e il primo incontro era stato frutto di un atto volontario, hanno ricostruito i giudici del tribunale di Bochum. Successivamente il giovane è stato sottoposto ad abusi quasi giornalieri non consenzienti, ha spiegato il giudice Stefan Culemann. La pubblica accusa aveva chiesto 11 anni di reclusione, la difesa 3 anni.