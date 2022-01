«Quei test sono troppo sensibli, così Pechino 2022 non si farà»

Il caso

L’allarme è stato lanciato da una troupe di Radio-Canada appena sbarcata in Cina per le Olimpiadi: due impiegati dell’emittente, dopo cinque tamponi negativi prima della partenza, sono risultati positivi all’ingresso nel Paese e sono stati posti in isolamento – E se succedesse anche agli atleti?