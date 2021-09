Pelé sta bene dopo l’operazione subita per asportare un tumore al colon. È la figlia Kely Nascimento a rassicurare i fan dal suo profilo Instagram, in cui ha postato lo screenshot di una videochiamata con O Rei. «Si sta riprendendo bene dall’operazione. Non ha dolore, è di buon umore (solo un po’ arrabbiato perché può mangiare solo gelatina ma se la caverà!)», ha scritto. Annunciando poi che «è pronto per uscire dalla terapia intensiva e tornare a casa presto.