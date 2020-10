Essendo però il Congresso americano non in sessione legislativa in questa fase prima delle elezioni, è difficile che la legge che istituisce la commissione venga varata entro la fine dell’anno. Piuttosto - spiegano diversi commentatori - è una mossa per mettere in luce l’incertezza che regna attorno allo stato di salute di Trump, le cui condizioni fisiche e psichiche - ha affermato la speaker - potrebbero essere alterate dai farmaci assunti, e alla situazione all’interno della Casa Bianca divenuta un focolaio Covid.