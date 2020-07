«L’Unione europea si oppone con forza alla decisione del dipartimento della giustizia Usa di reintrodurre la pena di morte a livello federale dopo un’interruzione di 17 anni». Lo scrive in una nota il portavoce del Servizio per l’azione esterna dell’Ue.

«Chiediamo all’amministrazione statunitense di ripensarci e di non procedere alle esecuzioni federali previste per il prossimo 13 luglio. Questa decisione - si legge ancora nella nota - va contro la tendenza generalizzata verso l’abolizione della pena di morte sia dal punto di vista legale che pratico in atto negli Stati Uniti e nel resto del mondo. L’Ue continuerà a battersi per la sua totale abolizione».