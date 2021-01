(Aggiornato alle 08.05) Il vicepresidente americano Mike Pence non esclude di invocare il 25.esimo emendamento. Lo riporta CNN citando alcune fonti, secondo le quali Pence vorrebbe tenere aperta la possibilità di un suo utilizzo nel caso in cui il presidente Donald Trump divenisse più instabile.

I dem pronti a presentare lunedì una bozza per l’impeachment

Dopo l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump, i democratici vogliono lanciare domani un nuovo procedimento d’impeachment contro il presidente degli Stati Uniti d’America. Il deputato democratico Ted Lieu ha detto alla CNN sabato che i democratici presenteranno, lunedì, una risoluzione per l’impeachment di Trump alla Camera dei Rappresentanti. «Ci aspettiamo una votazione alla Camera la prossima settimana», ha detto. Lui e i suoi colleghi, tuttavia, preferirebbero che il tycoon si dimettesse prima di allora o che il vicepresidente Mike Pence prendesse provvedimenti.

Lieu è coautore della bozza di risoluzione, che elenca un’unica accusa contro Trump: «incitamento alla rivolta». In essa, Trump è accusato di aver incitato i suoi sostenitori a un raduno prima di prendere d’assalto il Campidoglio. Cinque persone sono state uccise nella rivolta a Capitol Hill, tra cui un agente di polizia. Il progetto di risoluzione definisce Trump «un pericolo per la sicurezza nazionale, la democrazia e la Costituzione». Trump sarebbe il primo presidente degli Stati Uniti nella storia ad avere due procedimenti d’impeachment aperti contemporaneamente contro di lui.

Secondo David Cillicine, parlamentare dem e co-firmatario della bozza, sarebbero 180 i deputati statunitensi a favore dell’impeachment di Trump per istigazione all’insurrezione.

Un gruppo di repubblicani alla Camera chiede invece a Joe Biden di convincere la speaker Nancy Pelosi a rinunciare all’impeachment di Donald Trump. In una lettera al presidente eletto, i deputati conservatori avvertono: una messa in stato di accusa rischia di infiammare i sostenitori di Donald Trump e di creare tensioni, oltre a danneggiare gli sforzi di Biden per unire il Paese.