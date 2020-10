Pochi e fisiologici strappi alle rigide regole del dibattito e molto aplomb nel confronto tra i candidati vicepresidenti, Mike Pence e la sua sfidante democratica, la senatrice della California, Kamala Harris, che si è svolto a partire dalle 9 (East time) presso l’Università dello Utah, nella città di Salt Lake. A moderare il primo e unico dibattito tra i candidati alla vicepresidenza, la giornalista di Usa Today Susan Page. Il primo tema affrontato è stata l’emergenza coronavirus, esordio prevedibile dato che il virus è arrivato fin dentro la Casa Bianca, a seguire tutti i temi caldi del momento, che sono stati sviscerati o al contrario sviati dai candidati - entrambi molti abili - a seconda della propria convenienza. Crisi lavorativa, Cina, Corte Suprema, trasparenza sullo stato di salute dei candidati presidenti, la sanità in generale, il cambiamento climatico, e l’eventuale cambio di presidenza alla Casa Bianca, gli altri punti affrontati. Ma vediamo i momenti più salienti.

1) Per Harris: la gestione COVID-19 è «il più grande fallimento presidenziale nella storia USA» (Dal minuto 17:47)

La prima a prendere la parola è stata la senatrice Harris che alla domanda su come un’eventuale amministrazione guidata da Joe Biden, affronterebbe l’emergenza, ha esordito giudicando la risposta della Casa Bianca alla pandemia di coronavirus come «il più grande fallimento di qualsiasi amministrazione presidenziale nella storia del nostro Paese». Harris ha ricordato che Pence e Trump già a fine gennaio conoscevano la letalità del virus ma hanno scelto di minimizzarlo, perdendo nei fatti «il diritto alla rielezione». Pence per difendersi è ricorso alla storia, affermando che la risposta pandemica dell'amministrazione, che ha incluso le restrizioni ai viaggi in Cina, ha permesso alla Casa Bianca di «sostenere la più grande mobilitazione nazionale dalla seconda guerra mondiale» per quanto riguarda la produzione di test, DPI (dispositivi di protezione individuale) e sviluppo di vaccini.

2) Successione presidenziale, i candidati eludono la domanda (Dal minuto 29:52)

Proprio sull’onda delle preoccupazioni suscitate dallo stato di salute del presidente Trump, Page ha chiesto ai candidati vicepresidenti se avessero discusso di un accordo per un’eventuale successione a capo della Casa Bianca, dal momento che sia Trump che Biden sono in età avanzata. Entrambi i candidati hanno eluso completamente la domanda. Il primo è stato Pence che alla domanda diretta ha risposto: «Grazie. Vorrei tornare indietro» tornando alla precedente discussione sui piani dell'amministrazione Trump per un vaccino contro il Covid. Anche Harris ha glissato, ricordando invece il giorno in cui Biden le ha chiesto di candidarsi come suo vice presidente.

3) Cambiamento climatico, Pence: «Seguiamo la scienza» (Minuto 54)

Pence ha affermato che gli Stati Uniti hanno ridotto le emissioni di CO2 più dei paesi che sono ancora nell'accordo sul clima di Parigi, circostanza non confermata dai dati. Il vicepresidente in carica ha anche affermato che gli Usa non hanno bisogno di «un enorme Green New Deal» perché imporrebbe nuovi obblighi alle imprese e alle famiglie americane. Ha inoltre affermato che su questo tema l’amministrazione Trump segue la scienza.

4) Harris: «Trump ha perso la guerra commerciale con la Cina», Pence: «Biden è stata una cheerleader» (1 ora, 1 minuto, 20 secondi)

Harris nel dibattito ha sostenuto che il presidente ha perso la guerra commerciale con la Cina, cosa che ha comportato una recessione nel settore manifatturiero con la perdita di 300.000 posti di lavoro. Pence ha controbattuto dicendo che Biden è stato una sorta di «cheerleader» per la Cina negli ultimi decenni.

5) Cambio di presidenza pacifica? Pence glissa la domanda (1 ora, 36 minuti, 30 secondi)

Alla domanda della giornalista se Trump accetterà i risultati delle elezioni in caso di sconfitta, Pence non fornisce una risposta, allineandosi nei fatti alle posizioni del presidente, il quale è convinto che stiano avvenendo dei brogli.

Archiviato il confronto tra i candidati vicepresidenti, il prossimo appuntamento è con il dibattito presidenziale in programma per il 15 ottobre a Miami. Il secondo confronto tra Trump e Biden però, non è ancora dato per certo, date le condizioni di salute del presidente, non ancora del tutto chiare.

