I tre condannati sono Mohamed Houli, per cui è stata comminata una pena a 53 anni per appartenenza a gruppo terroristico e altri reati, Driss Oukabir (condannato a 46 anni per gli stessi reati) e Said Ben (8 anni per collaborazione con organizzazione terroristica). Erano accusati di aver fatto parte della cellula terrorista che commise i due attentati dell’agosto 2017 in Catalogna, uno nel centro di Barcellona e uno nella località di Cambrils, in provincia di Tarragona.