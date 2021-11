La star del tennis cinese Peng Shuai ha parlato in videoconferenza con il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), rassicurandolo sulle sue condizioni («sto bene e sono al sicuro»), dopo giorni di preoccupazione per la sua scomparsa a seguito delle denunce di abusi sessuali da parte dell’ex vicepremier di Pechino, Zang Ghaoli. Lo riferisce una nota del Cio, riportata sul sito della Reuters. Nella videochiamata, la tennista cinese ha spiegato che «si trova nella sua casa a Pechino, ma preferirebbe che in questo momento venisse rispettata la sua privacy», si legge nella nota. «È per questo che per adesso preferisce passare il tempo con gli amici e la famiglia. Nonostante ciò, continuerà a essere coinvolta nel tennis, lo sport che ama così tanto», aggiunge il comunicato.