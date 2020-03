«Cinque voli diretti a Malpensa cancellati sui cinque in programma. Pensavo di non riuscire più a tornare a casa». È iniziato così il calvario di un ticinese che questa mattina al rientro da un soggiorno a Londra si è visto cancellare tutti i voli operati da Easyjet in programma dall’aeroporto di Gatwick. «Sono partito sabato quando la Lombardia non era ancora bloccata», ci racconta. I problemi, inevitabilmente, sono cominciati quando sabato sera sono iniziate a circolare le bozze del decreto – firmato poi nella notte dal premier Conte - che prevedono misure particolari per l’intera Lombardia e altre 14 altre province allo scopo di contenere il diffondersi del coronavirus. «Ho chiamato la compagnia aerea per capire cosa fare e soprattutto per sapere lo stato dei voli in partenza da Londra. Eeasyjet ha risposto dicendo che non sapevano niente e che non conveniva cambiare il biglietto per prendere un altro volo perché il rischio era che venisse annullato».

Ieri la situazione è ulteriormente peggiorata con la comunicazione della compagnia aerea britannica di tagliare i voli dal resto dell’Europa verso le zone del nord Italia inserite nella zona di sicurezza dal Governo, almeno fino al 3 aprile, precisando che gli aeroporti coinvolti nella «revisione» erano Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia e Verona. «Nella giornata di ieri i voli programmati da Londra Gatwick a Milano Malpensa erano 6 e ne sono stati cancellati 4. In serata ci è stato comunicato che dei voli programmati per la giornata di oggi – ovvero cinque - ne erano stati cancellati 3, ma fortunatamente nessun problema per il nostro». Tutto sotto controllo, verrebbe da dire, salvo che alle prime luci dell’alba di questa mattina anche i restanti due voli per raggiungere l’aeroporto milanese hanno avuto la stessa sorte degli altri. «Ho saputo delle cancellazioni solamente quando ho raggiunto l’aeroporto di Gatwick. L’unico volo disponibile per raggiungere Malpensa era operato da Ryanair e partiva dall’aeroporto di Stansted dall’altra parte di Londra. Dopo tre metropolitane e due bus sono riuscito a raggiungere lo scalo londinese e ad imbarcarmi sull’aereo». E gli è anche andata bene, aggiungiamo noi, dal momento che poche ore dopo, verso le 13 di oggi, anche Ryanair annunciava la soppressione di tutti i voli da e per l’Italia fino al 9 aprile.

Il conto alla rovescia dei quotidiani britannici

«Mancano solo poche settimane ad un blocco in stile italiano». Titolano così la maggior parte dei quotidiani britannici che a fronte dell’escalation di casi in Italia di coronavirus, temono che la Gran Bretagna sia sulla stessa traiettoria epidemica del Bel Paese. Se fino alla settimana scorsa il coronavirus era trattato dalla stampa inglese principalmente come un problema estero, adesso le cose sono nettamente cambiate. «I medici avvertono che il virus che sta devastando l’Italia è un avvertimento per il Regno Unito. È possibile che una strategia di blocco simile a quella imposta nel nord Italia possa essere adottata dal nostro Paese. L'epidemia di Covid-19 non può più essere contenuta», ha dichiarato il dottor Francois Balloux dell'University College London Genetics Institute al Mirror. La paura e l’incertezza sugli sviluppi dell’epidemia sta facendo breccia anche oltre Manica, dove si teme che «molte migliaia di britannici saranno infettati dal virus nei prossimi quindici giorni», scrive il Daily Mail. Il Daily Telegraph si è invece interrogato se il «modello di blocco» imposto dal Governo italiano a tutta la Penisola sia appropriato, in caso dell’innalzamento dei contagi, adottarlo anche nel Regno Unito. La risposta, per il momento, sembrerebbe indirizzata verso il no, perché «rispetto all'Italia e alla Cina, i casi nel Regno Unito sembrano diffondersi in tutto il paese senza una reale concentrazione in una o due aree, quindi vietare i movimenti da una zona all'altra non significherebbe necessariamente ottenere qualcosa di utile», si legge sulle pagine del quotidiano britannico.

