(Aggiornato alle 14.20) «Pensiamo che Maddie sia morta». Lo ha detto, secondo quanto riportato da Skynews, il procuratore tedesco che sta indagando sull’ultima pista nel caso della bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007, quando aveva tre anni. Il 43.enne tedesco su cui si indaga attualmente è sospettato di omicidio. L’uomo, che è in stato di arresto a Kiel, ha precedenti penali per delitti sessuali. All’epoca della scomparsa della bambina viveva ad Algarve, in Portogallo. Gli inquirenti sperano adesso di avere segnalazioni e nuovi indizi fra la gente che è entrata in contatto con lui.

Il portavoce della Procura ha rilasciato una breve dichiarazione, la stessa di ieri, e non ha risposto a domande, chiedendo comprensione ai giornalisti: nella fase attuale delle indagini non è possibile neppure tenere una conferenza stampa, ha spiegato, secondo quanto riportano i media tedeschi.

Maddie era scomparsa il 3 maggio del 2007 in un complesso residenziale di Praia de Luz. I genitori erano a cena in un ristorante. Si è indagato a lungo su un possibile rapimento, e gli stessi genitori sono finiti, a tratti, fra i sospettati.

Secondo gli inquirenti della procura tedesca, il 43.enne su cui ricadono i sospetti attuali ha vissuto fra il 1995 e il 2007 in una casa fra Lagos e Praia de Luz. In quel periodo avrebbe svolto diversi mestieri, anche nella gastronomia. Stando a un giornale di Braunschweig, l’uomo sarebbe stato accusato nel 2019 dal tribunale del Land di aver violentato un’americana di 72 anni nel 2005 a Praia de Luz. Per questo delitto dovrebbe scontare una pena di 7 anni di carcere, non ancora entrata in vigore a causa di una impugnazione sulla procedura.

Secondo il capo del team inglese che indaga sulla scomparsa della piccola Maddie, Mark Cranwell, l’uomo - che all’epoca aveva 30 anni - si trovava nell’area di Praia de Luz, dove soggiornava la famiglia McCann, quando la bambina sparì. L’uomo ricevette una telefonata alle 19.32, che durò fino alle 20.02. La piccola sparì dalla sua camera da letto quella stessa sera tra le 21.10 e le 22.00.

La polizia ha pubblicato sia il numero di telefono che l’uomo aveva all’epoca (+351 912 730 680), sia quello della persone che lo chiamò (+351 916 510 683), sottolineando che qualsiasi informazione relativa a questi due numeri potrebbe essere «cruciale». In particolare, Cranwell ritiene che la persona che chiamò il sospetto sia un «testimone chiave» e dovrebbe contattare la polizia.

Ma le autorità britanniche puntano anche ad avere quante più informazioni possibili sullo stesso sospetto: «Sono passati più di 13 anni ... - ha detto Cranwell -. Questo individuo è in carcere e siamo consapevoli che alcune persone potrebbero essere state preoccupate di contattare la polizia in passato. Ora è il momento di farsi avanti».

I genitori: «Uno sviluppo molto significativo»

Gli ultimi sviluppi sul caso di Madeleine McCann, la bimba inglese scomparsa in Portogallo nel 2007 quando aveva tre anni, sono «potenzialmente molto significativi». Lo pensano i genitori di Maddie secondo quanto riferito dal loro legale, Clarence Mitchell, alla Bbc. In 13 anni, ha spiegato l’avvocato che rappresenta la famiglia dall’anno della scomparsa della loro piccola, «non c’è mai stata un’occasione nella quale la polizia è stata così precisa su un individuo e di tutte le migliaia di piste e potenziali sospetti, non ce n’è mai stata una sulla quale ben tre forze di polizia fossero d’accordo». Sull’ultima pista del 43.enne tedesco stanno lavorando la britannica Metropolitan Police, la polizia tedesca e quella portoghese.

