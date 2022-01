Il presidente USA Biden lancia la campagna per le elezioni politiche di midterm di novembre, attaccando gli Stati a guida repubblicana che hanno introdotto norme elettorali restrittive che penalizzano soprattutto le minoranze e le fasce più deboli della popolazione. Sulla mossa dell’inquilino della Casa Bianca abbiamo sentito Giampiero Gramaglia che da decenni segue la politica statunitense.

Biden accusa gli Stati a guida repubblicana che hanno introdotto restrizioni al diritto di voto di minare le regole democratiche. I gruppi che si battono per il diritto di voto dicono che Biden avrebbe dovuto alzare la voce mesi fa. Come valuta i tempi di reazione del presidente?«La reazione si può definire tardiva rispetto alle attese dei movimenti più radicali che si battono per la difesa delle minoranze...