La vicenda di Silvia Romano, 24.enne cooperante italiana rapita in Kenya da un gruppo jihadista il 20 novembre 2018 e liberata in Somalia una settimana fa, ha scatenato polemiche per varie ragioni, alcune delle quali illustrate anche da Stefano Piazza sul CdT del 13 maggio: il pagamento del riscatto, la sua conversione all’Islam, la «pubblicità» al terrorismo. Con un codazzo di reazioni indegne sui social, come l’invito di un consigliere comunale in provincia di Treviso ad impiccarla. Sempre dai social è però partito un post di tutt’altro tenore scritto da Maryan Ismail, portavoce della comunità somala di Milano. L’abbiamo interpellata.

Buttata nella bolgia

«Ho scritto quel post per sottolineare anzitutto che Silvia Romano è stata mandata allo sbaraglio mediatico e politico. È stata accolta con tutti gli onori, ma in maniera avventata. L’hanno consegnata alle telecamere mentre doveva essere tutelata perché provata da 18 mesi di prigionia. Il Governo voleva darsi lustro, ma per tutelare la sua immagine doveva essere cauto nel diffondere la dichiarazione in cui lei non voleva dismettere l’abito che le avevano dato i rapitori ».

Le ricadute

Le ricadute nazionali e internazionali di tutto questo, secondo Ismail, sono pesanti. «La scena è stata vista in Italia, ma anche in Somalia e nel mondo del terrorismo. Tutto questo dà una boccata d’ossigeno alle forze jihadiste e riecheggerà anche in contesti difficilissimi e delicati come la Libia».

Le accuse assurde

I giudizi scatenati da quelle scene «sono stati dati senza alcune cognizione di causa. Una ragazza che esce da questo percorso drammatico ha dei disturbi post traumatici: chiunque li avrebbe. Se dovessi essere prigioniera di una fazione terroristica che mi dicesse ‘adora un sasso’, io stessa, da musulmana lo farei. Si è scatenato un odio sociale che non rende onore al buon cuore degli italiani. Lo dico da madre, da somala, da persona che ha subito violenze culturali e ha perso un fratello, ucciso dai terroristi».

Un messaggio ai somali

«Come ho scritto nel post - conclude la nostra interlocutrice - quando si parla del jihadismo islamista somalo mi si riaprono ferite profonde che da sempre cerco di rendere una cicatrice positiva. L’aver perso mio fratello in un attentato e sapere quanto è stata crudele e disumana la sua agonia durata ore in mano agli Al Shabab mi rende ancora furiosa, ma allo stesso tempo calma e decisa». Se c’è una nota positiva in questa vicenda, quindi, secondo Maryan Ismail, è che «per le donne e gli uomini somali è stato come acceso un riflettore sul fatto che laddove l’Islam viene usato politicamente, arrivano guai di questo tipo. Mi spiego: noi somali siamo stati strumentalizzati, sottomessi, trucidati in nome di un Islam politico che è tutto tranne che religione. Sono adoratori del male. La tenda verde che hanno imposto a Silvia Romano è il simbolo di quello che noi non possiamo accettare e contro cui ci scagliamo da anni».

