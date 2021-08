Il Movimento 5 Stelle (M5S) si è da poco dato un nuovo statuto e ha eletto tramite una piattaforma internet il suo primo presidente, l’ex premier Giuseppe Conte. Il futuro dei pentastellati resta però incerto a causa del calo nei sondaggi e della litigiosità interna. Ecco cosa ne pensa il politologo Gianfranco Pasquino.

Conte ha parlato di ampissima partecipazione degli iscritti alla sua elezione via internet. In realtà ha votato per lui il 58% degli aventi diritto che sono poco più di 115.000. La democrazia diretta di cui i vertici del M5S vanno fieri marcia sul posto?«I pentastellati hanno troppo vantato questo loro strumento di partecipazione politica della base. All’inizio la democrazia diretta nel Movimento era utile e forse anche funzionante, poi però non sono stati in grado di far crescere...