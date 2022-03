LA DIRETTA

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video: «Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà» – Il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un’indagine sulla situazione in Ucraina per indagare su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI