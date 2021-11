Per il clima c’è intesa anche tra Cina e USA

Svolta possibile alla conferenza Onu sul clima (CoP26) in corso a Glasgow: la Cina ha annunciato la presentazione domani di un’iniziativa congiunta con gli Usa per ridurre le distanze fra le posizioni delle due potenze sulla lotta al cambiamento climatico e per accelerare verso un piano d’azione più efficace.

L’annuncio è stato dato nella città scozzese da Xie Zhenhua, capo negoziatore cinese alla CoP26 e controparte dell’ex segretario di Stato John Kerry, l’emissario Usa sul clima nominato dal presidente Joe Biden. Per essere poi confermato in una rara dichiarazione congiunta a due di Pechino e Washington.

Nel testo ci si impegna a «potenziare l’azione sul clima negli anni 2020», come Xie ha spiegato in un briefing serale a Glasgow. Il rappresentante cinese ha sottolineato come le due parti riconoscano «il divario che esiste tra gli sforzi attuali e gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi»; e si impegnano quindi a «potenziare l’azione» per contenere il surriscaldamento terrestre.

L’iniziativa, nella parole di Xie, dovrebbe consentire di adottare «misure concrete» per raggiungere l’obiettivo (minimo) fissato dall’Accordo di Parigi di mantenere l’innalzamento delle temperature della Terra sotto i 2 gradi in più rispetto all’era pre-industriale e «fare sforzi» per limitarlo ulteriormente a 1,5 gradi sino alla fine del secolo.

Per il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, l’iniziativa congiunta sul clima tra Cina e USA è «un passo importante nella giusta direzione».

Kerry: «Dobbiamo collaborare»

USA e Cina hanno «differenze» su molte questioni, ma sulla lotta al cambiamento climatico «non hanno scelta» se non collaborare perché è l’unico modo per avere «il lavoro fatto» e perché «la scienza lo impone». Lo ha detto l’emissario americano Johns Kerry, alla CoP26 di Glasgow, sottolineando come le due potenze siano i due principali «Paesi emettitori» di sostanze nocive al mondo.

Kerry ha anche insistito che l’obiettivo resta quello di contenere il surriscaldamento terrestre entro il tetto di 1,5 gradi in più rispetto all’era pre-industriale. Il presidente Biden e il presidente Xi «vogliono lavorare insieme» su questo, ha detto.

Incalzato dai giornalisti, durante un briefing tenuto a Glasgow per confermare la cruciale iniziativa congiunta lanciata da Pechino e Washington in queste ore alla CoP26 per potenziare l’azione contro il cambiamento climatico, Kerry ha fatto cenno anche alla questione dell’uso del carbone da parte della Cina: che nel documento annunciato stasera non è citato esplicitamente.

L’inviato americano per il clima ha ricordato come Pechino abbia comunque indicato un programma a tappe per ridurre le sue emissioni anche in questo ambito. Ha quindi evidenziato alcuni «paragrafi importanti» della dichiarazione a due in cui si fa riferimento alla necessità d’intraprendere azioni «concrete» già negli anni 2020 per contenere le emissioni globali. «Il punto qui - ha insistito - è che i passi che intendiamo fare crediamo siano un risposta agli interrogativi posti da diverse persone sulla velocità a cui la Cina vuole andare e sul fatto che la Cina vuole aiutare noi e altri renderla in grado di accelerare i suoi sforzi».

L’ex segretario di Stato non ha mancato infine di sottolineare il ruolo svolto direttamente dai due presidenti, Joe Biden e Xi Jinping, che su questo dossier hanno avuto una conversazione nelle scorse settimane. E, pur senza negare i contrasti bilaterali su altre questioni, ha detto che il clima può essere per la Cina e gli USA di oggi quello che il disarmo missilistico nucleare fu per relazioni fra URSS e USA ai tempi di Reagan e Gorbaciov: capaci di venirsi incontro in materia a dispetto del fatto che l’allora leader della Casa Bianca avesse bollato in precedenza più volte l’Unione Sovietica come «l’impero del male».

Johnson esulta

Il primo ministro britannico Boris Johnson esulta in veste di padrone di casa per la dichiarazione congiunta tra i due Paesi che sono i maggiori inquinatori al mondo, per accelerare il passo delle azioni di contrasto del cambiamento climatico.

«Chiaramente è una buona notizia per il mondo che i due più grandi produttori di emissioni di carbonio lavorino insieme per ridurle», ha detto Allegra Stratton, portavoce per il dossier clima del primo ministro britannico, che proprio nelle ore precedenti era tornato a Glasgow per incoraggiare i negoziatori rafforzare gli obiettivi del contenimento del surriscaldamento della terra entro il tetto di 1,5 in più dell’era pre-industriale.

Tuttavia - ha aggiunto Stratton - «bisogna avere un po’ più di tempo per analizzare i dettagli» del documento che gli emissari di Washington e Pechino hanno sintetizzato stasera.

Cosa prevede l’accordo

La «Dichiarazione congiunta USA-Cina per migliorare l’azione climatica negli anni Venti» è un documento di tre pagine. I due paesi si dicono «impegnati a perseguire» gli sforzi per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi: stare almeno sotto 2 gradi di riscaldamento globale dai livelli pre-industriali e puntare a rimanere sotto 1,5 gradi.

Per questo si dicono impegnati a «azioni climatiche migliorate per alzare l’ambizione negli anni Venti». I due paesi riconoscono che esiste «un gap significativo» fra gli sforzi fatti nel mondo per contrastare la crisi climatica e «quello che occorre sia fatto per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi».

Le due parti si dicono intenzionate a collaborare su «schemi regolatori e standard ambientali per ridurre le emissioni di gas serra negli anni Venti», «benefici sociali sulla transizione alle energie pulite», «politiche per incoraggiare la decarbonizzazione», «economia circolare», «cattura ed utilizzo del carbonio».

Un paragrafo dell’accordo è dedicato alla collaborazione nella lotta alle emissioni di metano, il gas serra più pericoloso, proveniente soprattutto da perdite dagli impianti di estrazione e distribuzione. La Cina si dice intenzionata ad attuare un piano nazionale di riduzione delle emissioni, e i due paesi concordano di incontrarsi l’anno prossimo per discutere del problema.

Un altro paragrafo è dedicato alla collaborazione fra le due superpotenze sulle fonti di energia rinnovabili, sulle quali sono entrambe all’avanguardia. Si parla di cooperazione soprattutto sulle reti intelligenti che devono gestire la produzione intermittente di solare ed eolico e sulla produzione diffusa, oltre che sull’efficienza energetica. La Cina si impegna a cessare il consumo di carbone nel suo 15. piano quinquennale (2026-2030), e i due paesi ribadiscono la cessazione dei finanziamenti alle centrali a carbone all’estero con emissioni non abbattute.

Cooperazione viene annunciata anche sulla lotta alla deforestazione e sul fondo da 100 miliardi di dollari all’anno per aiutare i paesi meno sviluppati a decarbonizzare. Per quanto riguarda la COP26, Cina e USA si impegnano a lavorare insieme sul Paris Rulebook (le regole comuni per l’applicazione dell’Accordo di Parigi) e sull’articolo 6 dell’Accordo, che prevede un mercato globale delle emissioni di carbonio.

I due paesi annunceranno nel 2025 nuovi impegni di decarbonizzazione (NDC) al 2035. Infine, creeranno un «Gruppo di lavoro per migliorare l’azione climatica negli anni Venti», che si riunirà con regolarità.

