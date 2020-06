Pesantissime condanne in Turchia al processo per le azioni golpiste al comando generale della gendarmeria durante il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Un tribunale turco ha emesso oggi 121 condanne all’ergastolo, di cui 86 condanne all’ergastolo «aggravato». Lo riporta Anadolu. Le sentenze sono state emesse da una corte di Ankara per il reato di «tentata violazione costituzionale». Tra i condannati c’è l’ex colonnello Erkan Oktem, che è stato condannato a 9 ergastoli «aggravati» anche per «omicidio premeditato». Il processo era considerato uno di quelli di maggior spicco tra i numerosi aperti in questi anni. Decine di migliaia di persone sono state arrestate e circa 150 mila epurate dalle pubbliche amministrazioni per sospetti legami golpisti.