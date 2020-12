L’approvazione del vaccino anti-COVID di Pfizer/Biontech da parte delle autorità britanniche è avvenuta nel rispetto delle più scrupolose verifiche scientifiche e «senza prendere scorciatoie». Lo ha detto oggi in un briefing la dottoressa June Raine, numero uno dell’agenzia indipendente di controllo e regolazione dei farmaci (MRHA) che ha dato il via libera.

«La sicurezza collettiva viene sempre prima» di tutto, ha sottolineato Raine, assicurando che l’ok finale è arrivato solo dopo «la più rigorosa valutazione scientifica di ogni singolo dato» della sperimentazione del candidato vaccino in questione.

Raine ha spiegato che la MRHA ha condotto il suo iter di verifica parallelamente alla sperimentazione in corso. «Ma questo non significa che sia stata presa alcuna scorciatoia, assolutamente nessuna», ha puntualizzato, aggiungendo che il team della sua agenzia ha lavorato «24 ore su 24, mettendo metodicamente sul tavolo e analizzando ciascun dato» della sperimentazione per un totale di oltre 1000 pagine.

I protocolli relativi alle verifiche, ha proseguito durante un briefing tenuto a Downing Street, erano stati fissati da mesi «dai nostri clinici e scienziati» nel rispetto di «severe linee guida sulla sicurezza, l’efficacia e la qualità» dei prototipi, ha aggiunto Raine, per poi fare una metafora alpinistica: «È come scalare una montagna, bisogna essere preparati. Noi abbiamo iniziato a prepararci fin da giugno e nel momento in cui i risultati preliminari della sperimentazione (dei primi vaccini) è divenuta disponibile, il 10 novembre, eravamo al campo base. Quando poi abbiamo avuto le prime analisi finali, eravamo pronti allo sprint finale conclusosi oggi».

Parlando al suo fianco il professor Wei Shen Lim, capo del Joint Committee on Vaccination britannico, ha quindi confermato che l’ordine di priorità della distribuzione dei vaccini è stato pure certificato dagli organismi di controllo secondo un criterio che prevede di far immunizzare prima «chi è più a rischio di morte a causa della COVID-19», nonché coloro che lavorano nella sanità e nei servizi di assistenza sociale.

Il vaccino autorizzato oggi potrà avere «un enorme beneficio generale», ha detto a sua volta un altro accademico, il professor Munir Pirmohamed, presidente della Commission on Human Medicine Expert Working Group, uno dei gruppi di esperti che assiste il governo britannico, insistendo sulla necessità di raccomandarne l’uso. Una necessità al centro di appelli immediati levatisi in queste ore da esponenti politici governativi Tory e sindaci di ogni colore politico (incluso quello laburista di Londra, Sadiq Khan), che stanno invitando il pubblico a fidarsi della scienza e a non cedere «alle fake news» dei «no vax»: non senza assicurare di essere pronti a farsi vaccinare in prima persona quando verrà il loro turno.

