Nell’America dove tutto sembra ancora possibile, succede anche che l’election day possa chiudersi senza che ne venga riconosciuto un vincitore assoluto.

Il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio (con 227 delegati, contro i 213 dell’avversario repubblicano, per vincere ne occorrono 270) ma Donald Trump nelle prime ore del mattino in un discorso alla Casa Bianca - stigmatizzato persino dalla fedelissima Fox News - ha dichiarato la vittoria negli Stati chiave e si è detto pronto a ricorrere alla Corte Suprema. Poco prima Biden parlando da Wilmington, sua città natale in Delaware, aveva invitato i suoi sostenitori a “essere pazienti fino a quando il duro lavoro di conteggio dei voti non sarà finito”, e dicendosi fiducioso sul risultato.

A impedire che la corsa presidenziale potesse risolversi...