Entrambi i vaccini di BioNTech-Pfizer e Moderna approvati in Ue «hanno mostrato negli studi clinici un’efficacia del 90% e un profilo di sicurezza adeguato». Lo riferisce Harald Enzmann, il presidente del comitato per i medicinali ad uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) durante una conferenza pubblica.

«Studi molto ampi hanno dimostrato che i vaccini a mRNA sono molto efficaci nella prevenzione», ha detto Enzmann». Le persone vaccinate con questi vaccini nella sperimentazione clinica continueranno ad essere seguite per 2 anni per raccogliere maggiori informazioni sulla durata della protezione e la sicurezza».

«Per ogni vaccino» contro il Covid-19 «è in atto un piano di gestione del rischio» e «tecniche di analisi consolidate per valutare se sia probabile che un sospetto effetto collaterale sia causato dal vaccino», ha detto Sabine Straus, presidente del comitato per la sicurezza dell’Ema, spiegando durante la conferenza come sarà monitorata la sicurezza dei nuovi vaccini.