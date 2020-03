Alcuni vaccini contro il nuovo coronavirus potrebbero essere ammessi molto presto in Cina alla fase di sperimentazione clinica o all’uso d’urgenza, addirittura ad aprile: sono le stime di Zheng Zhongwei, funzionario della Commissione sanitaria nazionale, per il quale ci sono otto istituzioni nel Paese al lavoro sul loro sviluppo seguendo cinque procedure tecniche.

La ragione dell’accelerata è basata sul fatto che «tutte le istituzioni della ricerca hanno lavorato insieme per far avanzare il lavoro senza badare ai costi», ha detto Zheng. La Cina ha stanziato fondi speciali per la ricerca e si è impegnata a un meccanismo di riserva sui vaccini per il futuro. «Il nostro obiettivo è fare in modo che il vaccino contro il coronavirus possa essere usato quanto prima possibile sulla premessa di garantire la sua sicurezza e la sua efficacia».