La Corte europea dei diritti umani ha chiesto a Mosca di liberare Alexy Navalny perché in prigione la sua vita è in pericolo. La richiesta della Corte, si specifica in una nota, ha effetto immediato. La decisione dei giudici di Strasburgo, si spiega nella nota, risponde alla richiesta inoltrata dallo stesso Navalny il 21 gennaio.