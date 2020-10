Secondo le disposizioni in vigore nei vari Länder tedeschi, essi possono imporre una quarantena alle persone che si sono trovate in una zona a rischio nei 14 giorni precedenti. Può essere richiesto anche un certificato medico.

L’Istituto sanitario Robert Koch ha due criteri per inserire un Paese o una regione nella lista rossa: o il tasso di nuove infezioni supera le 50 infezioni per 100 mila abitanti in sette giorni, oppure una regione presenta un elevato rischio di infezione anche se non supera questo tasso.