(Aggiornato alle 20.44) Sono 50 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia e nessun decesso è stato segnalato in Lombardia. Non è chiaro se nella Regione di confine vi siano state vittime. Sul bollettino giornaliero si legge: «I flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi». Secondo il «Corriere della Sera», al Pirellone sono in corso verifiche per capire se vi siano ritardi nella trasmissione dei dati. I morti, considerando gli zero decessi nella Regione di confine, salgono a 32.785, ha reso noto la Protezione Civile.