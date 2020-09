«La scuola è il posto più sicuro: ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine, al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo in tranche. Quale altro luogo fuori dalla scuola ha le stesse regole? Faccio appello perché le stesse regole siano usate fuori dalla scuola». Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a «L’aria che tira» su La 7, in vista della riapertura delle scuole in Italia.