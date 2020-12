Per lo scienziato iraniano ucciso, «da Teheran ritorsioni tra una quarantina di giorni»

«Io non so chi abbia ucciso lo scienziato. Chiunque sia stato è evidente che guardava alla scadenza del 20 gennaio 2021», l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. L’analisi dell’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh, capo progetto del nucleare iraniano, arriva da Amos Yadlin, alla guida per molti anni dell’intelligence militare israeliana ed ora presidente del prestigioso Centro di studi strategici Inss di Tel Aviv.

Dopo aver ricordato che negli anni 2010-2012 «ci furono tentativi, falliti, di colpire ambasciate di Israele a New Delhi e in Thailandia» Yadlin ha sottolineato che «potrebbero forse cercare di colpire scienziati israeliani. Oppure, più rapidamente, fare ricorso a missili. In questo caso potrebbero avvalersi degli Hezbollah in Libano, degli Huthi in Yemen o delle milizie sciite in Siria».