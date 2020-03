Gli scienziati che stanno studiando la diffusione del coronavirus hanno scoperto che per ogni caso confermato ci sono molto probabilmente altre cinque-dieci persone nella comunità con infezioni non rilevate, in assenza di misure restrittive e di test di massa. Questi casi spesso lievi sono responsabili per quasi l’80% dei nuovi casi, che non sono però necessariamente lievi. Lo scrive il New York Times, citando un rapporto pubblicato ieri sulla prestigiosa rivista Science e basato su dati cinesi.