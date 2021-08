Nel caos che regna in Afghanistan dopo la caduta del Paese nelle mani dei talebani, in che condizioni sono costretti a lavorare gli operatori umanitari? Abbiamo rivolto alcune domande a Filipe Ribeiro, rappresentante di Medici senza frontiere (MSF) per l’Afghanistan.

L’arrivo dei talebani al potere che conseguenze ha avuto per MSF a livello operativo?

«Le attività di MSF continuano nelle cinque località in cui lavoriamo: nel nord a Kunduz, nel sud-est a Khost, nel sud a Kandahar e Helmand e nell’ovest a Herat. Tuttavia a seguito dei recenti intensi combattimenti c’è stato un alto numero di feriti di guerra a Lashkar Gah, così come a Kunduz. Il sistema sanitario dell’Afghanistan è stato messo sotto forte pressione. I problemi già esistenti in precedenza, come la mancanza di personale e di forniture,...