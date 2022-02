Aumenta in Europa la pressione sui grandi consumatori per il rincaro dell’elettricità, trainato dal costo del gas schizzato alle stelle. Perché la Russia commercializza meno combustibile con l’Europa? E cosa leggiamo nella carta delle forniture? L’analisi di due esperti.

1 Perché il prezzo dell’elettricità in Europa è esploso?

«A trainare il prezzo dell’elettricità sul mercato europeo è stato il gas, schizzato alle stelle per una serie di fattori. In primo luogo perché ce n’è poco», commenta Enrico Mariutti, presidente dell’Istituto Alti Studi in Geopolitica (ISAG) di Roma. «I livelli di stoccaggio nel vecchio continente sono ai minimi storici e questo ha generato una corsa all’acquisto che ha fatto lievitare i prezzi», gli fa eco Francesco Sassi, ricercatore in Geopolitica dell’energia all’Università...