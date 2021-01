Dei presunti agenti si sono presentati nell’appartamento a Mosca del principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, per effettuare una perquisizione: lo riporta la tv Dozhd citando il direttore del Fondo Anticorruzione di Navalny, Ivan Zhdanov. Le perquisizioni nell’appartamento di Alexei Navalny e di sua moglie Yulia a Mosca sono in corso come parte di un caso penale aperto per un’accusa di violazione delle norme sanitarie-epidemiologiche, ha precisato Zhdanov. «Anche l’appartamento di Yulia Navalnaya sulla Avtozavodskaya è stato perquisito. Il ministero dell’Interno sta conducendo le perquisizioni in base all’articolo 236 del codice penale (violazione delle norme sanitarie-epidemiologiche)», ha detto Zhdanov. Una fonte ha detto a Interfax che nessuno è stato finora implicato nel caso. Interfax non ha ancora ottenuto commenti ufficiali sulla questione da parte delle forze dell’ordine.