Anche le perquisizioni di sette proprietà, inclusa la casa del controverso leader del partito Vladimir Cerrón, sono state autorizzate dal giudice Carlos Sánchez su richiesta della Procura, che ha aperto un’inchiesta preliminare contro Perú Libre per presunto riciclaggio di denaro nella quale compare il nome del nuovo capo del governo Guido Bellido.

Il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato «l’operazione, la perquisizione domiciliare, il sequestro dei beni e le perquisizioni» nei sette immobili, secondo un atto del tribunale.

Il partito ha reagito in un comunicato esprimendo la sua «sorpresa» per un provvedimento del genere. Ha assicurato di essere pronto a «collaborare» alle indagini sul finanziamento della campagna, ma ha messo in guardia contro «qualsiasi tentativo di intimidazione».