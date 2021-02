La missione che ha portato Perseverance su Marte è Mars 2020, lanciata il 30 giugno 2020 e gestita dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. La sonda ha viaggiato per 203 giorni coprendo una distanza di oltre 470 milioni di chilometri, un lungo viaggio iniziato la scorsa estate. È stata la terza a raggiungere Marte nell’arco di dieci giorni, dopo la missione Hope degli Emirati Arabi e la Tianwen-1 della Cina. Delle tre missioni è stata però la prima a rilasciare un rover sul suolo marziano, considerando che l’altra missione programmata per farlo, la Tianwen-1, lo farà solo in maggio.

Per due anni il rover setaccerà il suolo per raccogliere i primi campioni destinati a essere portati sulla Terra. La missione Mars 2020 segna infatti l’avvio del programma Mars Sample Return (MSR), di NASA e Agenzia Spaziale Europea (ESA). I campioni raccolti da Perseverance saranno inseriti in contenitori e depositati in luoghi precisi; il recupero è affidato alla missione prevista nel 2026 e nel 2031 un’altra missione dovrà portarli a Terra.

Tornando a Perseverance, la manovra di ingresso, discesa e atterraggio è stata la più breve dell’intera missione, è stata completamente automatica e ha messo davvero a dura prova il veicolo. Il primo problema è stato la temperatura altissima, fino a 1’300 gradi, che il veicolo ha raggiunto 80 secondi dopo l’ingresso nell’atmosfera. A proteggerlo c’era una sorta di scudo termico che ha contribuito a rallentare la velocità del veicolo portandola a circa 1’600 km/h. A 240 secondi dall’ingresso in orbita si è invece dispiegato il paracadute dal diametro di 21,5 metri, che ha rallentato ulteriormente la corsa a poco più di 1,5 km/h. A 20 secondi dall’apertura del paracadute lo scudo termico si è separato dal rover e quest’ultimo ha attivato radar e telecamere per rilevare le caratteristiche del suolo. A quel punto il veicolo si è liberato del paracadute e ha attivato i retrorazzi per rallentare ancora a 2,7 km/h. A 20 metri dal suolo e a 12 secondi dall’atterraggio lo stadio per la discesa al quale il rover è stato ancorato per tutto il tempo si è separato e ha lasciato scendere Perseverance molto lentamente, ancorata a quattro cavi lunghi 6,4 metri ciascuno; nel frattempo il rover ha messo le sue ruote in posizione per toccare il suolo. Non appena i sensori hanno comunicato che l’atterraggio, anzi l’ammartaggio, è avvenuto Perseverance ha tagliato i cavi per sganciarsi dal modulo ed essere conmpletamente autonoma.