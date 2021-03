Nei 33 minuti del test, il rover Perseverance ha spostato le sue sei ruote in avanti per quattro metri e quindi ha girato sul posto a sinistra ed è tornato indietro percorrendo altri due metri e mezzo.

Dopo avere inviato a Terra le prime immagini di Marte in alta definizione e dopo avere ascoltato il vento marziano, Perseverance è pronto adesso a nuovi test di locomozione su percorsi progressivamente più lunghi e a nuovi test di calibrazione degli strumenti scientifici e dei sistemi che il rover utilizzerà per assistere il drone-elicottero Ingenuity nel suo primo volo, la cui data non è ancora stabilita.

Il test è stato anche l’occasione per dare un nome al sito in cui Perseverance ha toccato il suolo, la sera del 18 febbraio 2020: è dedicato alla scrittrice americana di fantascienza Octavia E. Butler, nata a Pasadena, dove si trova il JPL, e morta nel 2006. È stata finora l’unica donna vincitrice del Premio MacArthur.

«Non riesco a pensare a una persona migliore come simbolo di questo storico sito», ha detto il responsabile della Scienza per la NASA, Thomas Zurbuchen. «Octavia E. Butler non solo è cresciuta accanto al JPL a Pasadena, ma - ha aggiunto - ha ispirato milioni di persone con le sue visioni di un futuro basato sulla scienza» e «il suo lavoro continua a ispirare gli scienziati e gli ingegneri in tutto il mondo, il tutto in nome di un futuro più audace ed equo per tutti».