Il presidente peruviano Martín Vizcarra ha annunciato che le prossime elezioni generali per la presidenza, i membri del Congresso e i rappresentanti peruviani nel Parlamento andino si svolgeranno in Perù l’11 aprile 2012.

In un momento di forti tensioni in Perù tra l’esecutivo ed il Parlamento per la votazione di una legge che ha revocato l’immunità delle massime cariche dello Stato, dei parlamentari, dei membri del Tribunale costituzionale e dell’Ombusdman (difensore del popolo), Vizcarra ha firmato il decreto supremo di convocazione della consultazione elettorale che oggi apparirà nella Gazzetta ufficiale peruviana.

Per l’occasione il capo dello Stato ha ribadito che per il Perù è già passata l’epoca dei «sussulti per l’incertezza o meno sulla continuità della democrazia», sottolineando che fin dalla sua assunzione del potere come presidente dopo le dimissioni di Pedro Pablo Kuczynski si era impegnato a concludere il suo mandato nei tempi previsti.