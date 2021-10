Eustice ha glissato sul sequestro compiuto nelle scorse ore dalle autorità francesi di un peschereccio britannico (scozzese) il cui comandante è accusato di aver cercato di pescare in acque francesi tonni (e non capesante, come si era detto in precedenza) senza averne la licenza. Ma non ha escluso che Londra possa a sua volta «giocare allo stesso gioco» e ricorrere al fermo d’imbarcazioni provenienti dalla Francia - molto più numerose in acque britanniche per la pesca di quanto non avvenga sulla rotta opposta - in risposta alle «minacce» e al linguaggio «completamente provocatorio» di Parigi.