Una unità della Guardia di Finanza ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino che non s’è fermato all’alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta.

Il peschereccio «Mohanel Anmed», dopo l’inseguimento in acque internazionali, è stato bloccato dai militari delle Fiamme gialle che lo hanno condotto a Lampedusa (Agrigento).

Il motopesca aveva calato, stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, le reti a 9 miglia circa (in acque territoriali italiane) dalla costa di Lampedusa.

È scattato quindi il controllo da parte di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, ma il natante non solo non si è fermato ma ha anche speronato una motovedetta italiana. È di conseguenza iniziato l’inseguimento in acque internazionali, durante il quale, prima di abbordare il peschereccio, sono stati esplosi numerosi colpi.