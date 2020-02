«Una vittoria stupefacente»: così Pete Buttigieg commenta i primi risultati delle primarie democratiche statunitensi in Iowa, che lo vedono a sorpresa in testa davanti al senatore Bernie Sanders. L’ex sindaco di South Bend, che con i suoi 38 anni strizza l’occhio soprattutto ai millennials ed è apertamente gay, si trova già in New Hampshire dove l’11 febbraio ci sarà il secondo appuntamento delle primarie.

Il primo test delle primarie democratiche per l’assalto alla Casa Bianca è finito con una figuraccia mondiale. La macchina organizzativa del partito democratico dell’Iowa è andata in tilt e ha reso noti solo metà dei risultati dei caucus ben 24 ore dopo. Colpa delle nuove regole e di una controversa app che hanno creato «incongruenze» nella verifica dei voti. Da quest’anno si era deciso di riportare non solo il numero finale dei delegati vinti ma anche il primo e il secondo voto delle assemblee di elettori, per evitare le contestazioni del passato. Come nel 2016, quando Bernie Sanders perse di un soffio contro Hillary Clinton. I voti dovevano essere trasmessi poi dai presidenti dei caucus con un’app sui loro telefonini che non ha funzionato al meglio facendo saltare il flusso dei dati.